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Месси описал свои эмоции от предстоящего дебюта в «Интер Майами»

Аргентинец проведет следующий сезон в американской MLS.
27 июня 2023 08:09
автор: Александр Шульгин

Лионель Месси поделился своими эмоциями от предстоящего прибытия в расположение «Интер Майами».

Напомним, накануне аргентинец принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по сборной Хуана Романа Рикельме, в котором «Бока Хуниорс» встречался с национальной командой.

«Очень приятно иметь возможность присутствовать на прощальном матче, учитывая, что он значит для футбола в Аргентине, для «Бока Хуниорс», снова оказаться на «Ла Бомбонере».

Дальше у меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб, я очень взволнован», - сказал Месси в интервью Argentinian Public Television.

Ранее стало известно о том, что Месси покинул французский «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта и перебрался в MLS.

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