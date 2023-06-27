Месси описал свои эмоции от предстоящего дебюта в «Интер Майами»

Лионель Месси поделился своими эмоциями от предстоящего прибытия в расположение «Интер Майами».

Напомним, накануне аргентинец принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по сборной Хуана Романа Рикельме, в котором «Бока Хуниорс» встречался с национальной командой.

«Очень приятно иметь возможность присутствовать на прощальном матче, учитывая, что он значит для футбола в Аргентине, для «Бока Хуниорс», снова оказаться на «Ла Бомбонере».

Дальше у меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб, я очень взволнован», - сказал Месси в интервью Argentinian Public Television.

Ранее стало известно о том, что Месси покинул французский «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта и перебрался в MLS.