Непомнящий рассказал, с какими проблемами столкнется Личка в «Динамо»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, с какими проблемами может столкнуться новый наставник московского «Динамо» Марцел Личка.

«Марцелу предстоит собрать, сплотить команду из множества индивидуальностей, которые играют в «Динамо». Это именно то, чего им не хватило в прошлом сезоне. Вроде все игроки хорошего уровня, но сплоченности нет. Это нужно исправлять, если они хотят добиться результата», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон «Динамо» закончило на девятой строчке в турнирной таблице.

«Оренбург», который возглавлял Личка, финишировал на седьмой позиции.