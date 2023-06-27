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Тюрам определился со своим новым клубом и сегодня прилетит в Милан

Форвард пройдет медосмотр перед заключением контракта.
27 июня 2023 08:53
автор: Александр Шульгин

Французский форвард Маркус Тюрам сегодня прилетит в Милан для того, чтобы пройти медосмотр в «Интере».

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист окончательно сделал свой выбор в пользу «нерадзурри». В случае успешного прохождения обследования он подпишет контракт с командой Симоне Индзаги.

Напомним, форвард, который стал свободным агентом после того, как истек его контракт с менхенгладбахской «Боруссией», до последнего вел переговоры с «Миланом», однако в итоге остановил свой выбор на другой команде из столицы моды.

Добавим, что «Интер» хотел заполучить игрока еще зимой, однако тогда трансфер не состоялся из-за его травмы.

В минувшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 13 мячей.

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