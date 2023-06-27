«Милан» может забрать у «Челси» сразу двух игроков

Итальянский «Милан» планирует приобрести у лондонского «Челси» американского полузащитника Кристиана Пулишича.

По информации La Gazetta dello Sport, новый главный тренер «аристократов» Маурисио Почеттино не рассчитывает на футболиста, который в 24 матчах минувшего сезона забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что «россонери» находятся в шаге от приобретения еще одного игрока лондонцев - Роберта Лофтуса-Чика.

Клуб также до последнего претендовал на французского форварда Маркуса Тюрама, но тот, по сообщениям различных источников, остановил свой выбор на «Интере».