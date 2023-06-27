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Капитан «Динамо» предположил, в какой футбол будет играть команда под руководством Лички

Футболист подчеркнул, что не может дождаться начала сборов.
27 июня 2023 11:19
автор: Артур Гичунцев

Чешский специалист Марцел Личка добился приличных результатов у руля «Оренбурга». Под его руководством команда заняла 7-е место в РПЛ, опередив «Динамо» и «Локомотив».

В руководстве бело-голубых решили пригласить тренера и заключили с ним контракт до 30 июня 2024 года.

Капитан «Динамо» Даниил Фомин выразил уверенность, что при новом наставнике команда будет играть в атакующий футбол.

«Общался с ребятами из «Оренбурга» – впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы. Чемпионат уже через 20 дней, долго раскачиваться времени нет», – добавил Фомин, чьи слова приводит Sport24.ru.

источник: Sport24.ru
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