Сербский арбитр Мажич возглавил департамент судейства РФС

Сербский судья Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза, сообщается на сайте организации.

Контракт с сербским специалистом заключен на два года с возможностью продления еще на год.

Мажич является одним из самых успешных арбитров Сербии. В его активе работа на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА в 2016 году. Он судил финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году, был признан лучшим судьей Китая.

«Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на чемпионате мира по футболу в Катаре», - отметил Мажич.

Заместителем руководителя департамента станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы ВАР.