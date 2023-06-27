Наиль Умяров рассказал об изменениях в «Спартаке» после ухода Леонида Федуна

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признался, что не ощутил на себе никаких перемен после ухода из клуба его бывшего владельца Леонида Федуна.

«Спартак» - это большая структура, которая работает несмотря ни на что. С точки зрения футболиста ничего не изменилось - это хорошо. Понятно, что какие-то изменения коснулись кого-то», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Федун продал клуб компании «Лукойл» в 2022 году и покинул должность председателя совета директоров красно-белых. Накануне старта нового сезона в «Спартаке» также поменялся и генеральный директор: вместо Евгения Мележикова на эту должность был назначен Олег Малышев.

Умяров получил тяжелую травму в октябре 2022 года и пропустил всю оставшуюся часть минувшего сезона, проведя лишь 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.