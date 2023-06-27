Новый руководитель департамента судейства РФС анонсировал реформу в работе судей

В новом сезоне Российской премьер-лиги будет изменен подход к оценке работы судей на футбольных матчей, сообщил новый руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич.

«С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику», - приводит слова Мажича пресс-служба РФС.

По словам Мажича, РПЛ и Кубок России – это витрина российского футбола и первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах.

Мажич сменил на посту руководителя департамента Павла Каманцева, который продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета РФС.

Заместителем руководителя департамента станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы ВАР. Оба специалиста приступят к работе 29 июня на сборе судей РПЛ.

