Сборная России договорилась о проведении еще двух товарищеских матчей

Женская сборная России по футболу договорилась о проведении еще двух товарищеских матчей.

По информации пресс-службы РФС, 14 и 18 июля команда сыграет с Ираном. Первая встреча пройдет в Казани, на стадионе «Центральный», а игра 18 числа состоится без зрителей.

Напомним, ранее стало известно о том, что россиянки также дважды сыграют с командой Китая, которая проходит подготовку к чемпионату мира 2023 года. Матчи пройдут 1 и 4 июля в Китае в закрытом режиме.

Отметим, что в эти дни российская команда будет проводить в Китае тренировочный сбор.