Бывшая жена Сафонова опасается, что вратарь «Краснодара» подстроит решение суда об опеке

Анастасия Казачек, бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, опасается, что футболист подстроил решение суда об опеке над дочерью.

«Было предварительное судебное заседание, судья назначила слушание на сентябрь, однако представитель Матвея преждевременно попросил перенести на сентябрь, сообщив, что решение суда у них уже будет в это время! Судья была удивлена, так как откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение!» - написала мать ребенка в социальной сети.

Отметим, что Сафонов ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей супруги.

Ранее Анастасия заявляла, что вратарь также требует с нее алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц. Пара развелась в октябре.