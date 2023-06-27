«Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы

У «Барселоны» нет средств для оплаты новых трансферных переходов, сообщил журналист Жерар Ромеро, разместивший публикацию в социальных сетях.

По информации источника, действующий чемпион Испании испытывает существенные финансовые проблемы, нет свободных средств для подписания новых игроков, сильно ограничен заработный фонд. Из-за этого команда не может зарегистрировать новые сделки.

Ранее «Барселона» объявила о переходе 18-летнего игрока «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Если сделка состоится, то не исключается, что игрок отправиться в аренду, потому что клубу может быть отказано в регистрации. Также сообщалось о переходе игрока «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в состав каталонцев.

Источник утверждает, что на этой неделе «Барселона» проведет заседание совета директоров, который рассмотрит сложившуюся ситуацию.