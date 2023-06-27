Экс-арбитр ФИФА Чакыр войдет в состав ЭСК РФС

Известный в прошлом арбитр ФИФА и УЕФА Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС, пишет «Чемпионат»

Сообщается, что договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза Милорадом Мажичем. Также в состав ЭСК РФС войдет еще один иностранец, а количество россиян будет сокращенно.

Добавим, что заместителем руководителя департамента станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы ВАР. Он и Мажич приступят к работе 29 июня на сборе судей РПЛ.