Матч за Суперкубок России пройдет без карты болельщика

Матч за Суперкубок России в Казани пройдет без применения карты болельщика, сообщил журналистам на брифинге министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Буквально сегодня-завтра в продажу поступят билеты, но мы уже видим ажиотаж», - отметил Леонов.

В матче за Суперкубок 15 июля встретятся обладатель Кубка России московский ЦСКА и чемпион страны санкт-петербургский «Зенит». В финале розыгрыша Кубка страны ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В 2022 году сине-бело-голубые на «Газпром-Арене» разгромили московский «Спартак» со счетом 4:0.