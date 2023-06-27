Футболист «Спартака» Зиньковский отреагировал на разговоры о его переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о слухах о его переходе в «Локомотив».

«Возможно, в «Локомотиве» рассматривали кандидатуру. Я знаком с главным тренером «Локомотива», знаю, что я ему в какой-то степени нравлюсь как футболист. Но про трансфер я ничего не знаю», - приводит слова Зиньковского «РБ-Спорт».

Напомним, что красно-зеленых возглавляет экс-наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Перед стартом прошлого сезона красно-белые заплатили «Крыльям Советов» 3,2 млн евро за Зиньковского. С этого момента он забил три гола и отдал семь результативных пасов в 37 играх за красно-белых.