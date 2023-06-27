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Экс-игрок и тренер «Ювентуса» Пирло может стать тренером «Сампдории»

Стороны согласовывают детали контракта.
27 июня 2023 14:33
автор: Александр Евграфов

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может стать тренером «Сампдории», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, соглашение с Пирло может быть заключено на два года с возможностью продления еще на один. Перед специалистом будет поставлена задача вернуть команду в Серию А, из которой «Сампдория» вылетела в минувшем сезоне. Руководство клуба уже провело три встречи со специалистом.

Ранее сообщалось, что тренером «Сампдории» может стать экс-тренер «Фрозиноне» Фабио Гроссо, но сторонам не удалось договориться.

Предыдущим местом работы Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк».

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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