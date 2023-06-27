«Спартак» объявил об уходе обладателя Кубка России Кофрие

Бельгийский футболист «Спартака» Максимилиано Кофрие перейдет в состав французского «Клермона», сообщается на сайте бронзовых призеров минувшего чемпионата России.

Стороны согласовали условия полноценного перехода футболиста, который ранее выступал за французский клуб на правах аренды.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года. Трансферная стоимость 26-летнего защитника составила 2,5 млн евро. В составе «Спартака» он успел сыграть в 26 матчах, отличился одной результативной передачи, помог команде занять первое место в группе Лиги Европы, а также стать обладателем Кубка России.