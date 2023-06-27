«Вопросики странные». Джикия оценил сложность группы «Спартака» в Кубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о сложности группы красно-белых в Кубке России.

Напомним, что «Спартак» сыграет против «Динамо», «Краснодара» и «Пари НН».

«Со всеми играли, всех прекрасно знаем. В Кубке своеобразный формат: первые два места — прямые путёвки, третье — через путь регионов. Серьёзная группа? Ещё ничего не началось, а уже какие-то вопросики странные», - приводит «Чемпионат» слова Джикии.

Добавим, что в новом сезоне Кубка России было принято решение убрать один из финалов Пути регионов: проигравший в финале Пути РПЛ не получит «второго шанса».