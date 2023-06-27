«Фенербахче» опроверг слухи об интересе к футболистам «Зенита» Малкому и Венделу

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки высказался об информации турецких СМИ о том, что клуб планирует взять у «Зенита» в аренду с правом выкупа Малкома и Вендела.

«Заинтересованность в аренде Вендела и Малкома? Это неправда», - приводит «Спорт-Экспресс» слова представителей «Фенербахче».

Напомним, что в прошлом сезоне Маклом забил 26 мячей и сделал 9 голевых пасов в 33 играх за «Зенит».

На счету Вендела 9 голов и 5 результативных передач в аналогичном количестве матчей.