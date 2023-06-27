Победитель Лиги Европы, экс-футболист «Барселоны» Суарес вернулся в «Вильярреал»

Полузащитник Денис Суарес, семь лет назад выступавший за «Вильярреал», вернулся в команду, сообщается на сайте испанского коллектива.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года.

Суарес является воспитанником «Сельты», но с 2011 по 2013 годы был в структуре «Манчестер Сити», а затем до 2019 года (с перерывами) играл за «Барселону». В составе каталонского клуба он стал по два раза чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2015 году в составе «Севильи» победил в Лиге Европы, после чего перешел на год в «Вильярреал».

Вторую половину минувшего сезона Суарес, права на которого принадлежат «Сельте», провел на правах аренды за «Эспаньол», где в 18 матчах не отметился результативными действиями.