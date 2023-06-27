Лучший бомбардир «Факела» покинул команду

Нападающий Георгий Гонгадзе покинул воронежский «Факел». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо за этот сезон, Жора! За важные голы и самоотдачу. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении «Факела».

Ранее сообщалось, что стороны не смогли достичь договоренности об условиях сотрудничества. «Факел» не захотел продевать контракт на условиях, которые запросил футболист.

В прошлом сезоне Георгий принял участие в 28 матчах в составе «Факела», забив в них девять голов и отдав три голевые передачи.