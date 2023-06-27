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Федор Чалов может перейти в «Марсель»

Французский клуб интересуется игроком ЦСКА.
Федор Чалов может перейти в «Марсель»
27 июня 2023 17:41
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Марселя». Об этом сообщает Le Petit OM.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Фенербахче».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 в составе красно-синих он принял участие в 41 матче, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и обладателем Кубка России. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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