Федор Чалов может перейти в «Марсель»

Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Марселя». Об этом сообщает Le Petit OM.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Фенербахче».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 в составе красно-синих он принял участие в 41 матче, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и обладателем Кубка России. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.