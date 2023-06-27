Хорхе Карраскаль может оказаться в Италии

Футбольный агент Хуан Пабло Сантос заявил, что полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в одну из команд Серии А.

«У Карраскаля большой талант. Он может играть в Италии, даже за отличную команду. Я не знаю, заинтересован ли клуб Серии А в его услугах, но он сейчас в России, и он может договориться с ЦСКА. И для меня Карраскаль стоит своих денег, потому что у него большой талант. Он может многое дать итальянскому футболу», - приводит слова Сантоса SportItalia.

Напомним, что Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 колумбийский игрок провел за красно-синих 34 матча, отличился шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.