ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Хорхе Карраскаль может оказаться в Италии

Но непонятно, в какой команде.
27 июня 2023 17:55
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Хуан Пабло Сантос заявил, что полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в одну из команд Серии А.

«У Карраскаля большой талант. Он может играть в Италии, даже за отличную команду. Я не знаю, заинтересован ли клуб Серии А в его услугах, но он сейчас в России, и он может договориться с ЦСКА. И для меня Карраскаль стоит своих денег, потому что у него большой талант. Он может многое дать итальянскому футболу», - приводит слова Сантоса SportItalia.

Напомним, что Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 колумбийский игрок провел за красно-синих 34 матча, отличился шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.

источник: SportItalia
Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
Ветеран проведет в команде пятый год.
27.06.2023 17:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Очередной итальянский клуб готов арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты»
Очередной итальянский клуб готов арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты»
Прошлый сезон полузащитник сборной России провел в «Торино».
27.06.2023 17:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Федор Чалов может перейти в «Марсель»
Федор Чалов может перейти в «Марсель»
Французский клуб интересуется игроком ЦСКА.
27.06.2023 17:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Киевское «Динамо» объявило о возвращении капитана сборной Украины Ярмоленко
Киевское «Динамо» объявило о возвращении капитана сборной Украины Ярмоленко
Последний год 33-летний футболист провел в ОАЭ.
27.06.2023 16:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Адриен Рабьо продлил контракт с «Ювентусом»
Адриен Рабьо продлил контракт с «Ювентусом»
Контракт продлен на один год.
27.06.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Transfermarkt увеличил стоимость российского полузащитника Головина
Transfermarkt увеличил стоимость российского полузащитника Головина
Дороже в «Монако» оценивают лишь двух футболистов.
27.06.2023 16:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Лучший бомбардир «Факела» покинул команду
Воронежцы не стали продлевать контракт с игроком.
27.06.2023 16:10
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ювентус» потратит 12 миллионов евро на игрока сборной США
Туринцы согласовали трансфер Веа из «Лилля».
27.06.2023 16:05
Футбол
автор: Александр Кожевников
Победитель Лиги Европы, экс-футболист «Барселоны» Суарес вернулся в «Вильярреал»
Минувший сезон футболист провел в аренде.
27.06.2023 15:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.