«Тоттенхэм» отказался продавать Гарри Кейна в «Баварию» за 70 миллионов евро

Нападающий «Тоттенхэм» Гарри Кейн не станет игроком «Баварии» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее действующий чемпион Германии сделал официальный запрос на покупку английского форварда за 70 миллионов евро без учета бонусов.

Согласно информации источника, руководство «Тоттенхэма» данное предложение не устроило. Лондонский клуб не желает соглашаться на такую сумму за своего футболиста.

Напомним, что действующее соглашение Кейна со «шпорами» завершается в середине 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 38 матчей в рамках АПЛ, в которых забил 30 голов.