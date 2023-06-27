«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе достиг договоренности о личном контракте с мадридским «Реалом». Об этом сообщает издание Footmercato.

При этом, как сообщает источник, Мбаппе планирует еще на год остаться в Париже. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист близок к переходу в королевский клуб. Мадридцы были готовы заплатить парижской команде за трансфер более 200 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он провел 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач.