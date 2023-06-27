Сергей Бабкин перейдет из «Локомотива» в «Крылья Советов»

Российский полузащитник Сергей Бабкин в ближайшие дни может перейти из «Локомотива» в «Крылья Советов».

Согласно информации «РБ-Спорт», стороны уже договорились о трансфере. В скором времени он будет оформлен официально. Также известно, что контракт с футболистом будет подписан на 3-4 года.

Напомним, что 20-летний Бабкин выступает за «Локомотив» с 2019 года. За этот период он сыграл 20 встреч за «железнодорожников». В минувшем сезоне он был отдан в аренду в «Крылья Советов», в составе которых провел 12 матчей.