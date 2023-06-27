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Куадрадо уйдет из «Ювентуса» в статусе свободного агента

Игрок защищал цвета клуба Серии А с 2015 года.
27 июня 2023 18:57
автор: Виталий Овсянников

35-летний колумбийский футболист Хуан Куадрадо, выступающий за «Ювентус», в ближайшее время покинет туринский клуб.

Как сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо, руководство «бьянконери» не желает продлевать контракт с опытным игроком. Действующее соглашение Куадрадо с итальянской командой завершается 30 июня.

Также журналист отмечает, что в подписании контракта с игроком заинтересованы многие клубы.

Напомним, что Куадрадо выступал за «Ювентус» с 2015 года. За этот период он сыграл 314 матчей, в которых оформил 26 забитых голов и 65 результативных передач. Вместе с командой он пять раз выигрывал Серию А и выходил в финал Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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