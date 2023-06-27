Куадрадо уйдет из «Ювентуса» в статусе свободного агента

35-летний колумбийский футболист Хуан Куадрадо, выступающий за «Ювентус», в ближайшее время покинет туринский клуб.

Как сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо, руководство «бьянконери» не желает продлевать контракт с опытным игроком. Действующее соглашение Куадрадо с итальянской командой завершается 30 июня.

Также журналист отмечает, что в подписании контракта с игроком заинтересованы многие клубы.

Напомним, что Куадрадо выступал за «Ювентус» с 2015 года. За этот период он сыграл 314 матчей, в которых оформил 26 забитых голов и 65 результативных передач. Вместе с командой он пять раз выигрывал Серию А и выходил в финал Лиги чемпионов.