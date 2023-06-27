Агент Головина рассказал о влиянии непопадания в еврокубки на мотивацию игрока

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о непопадании клуба в еврокубки по итогам минувшего сезона.

«Сказывается ли отсутствие еврокубков на желании, мотивации Головина? У Саши всегда большая мотивация в тренировках, играх чемпионата, матчах за сборную. Мотивация у него всегда повышенная», - приводит слова Ключева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Головин провел 45 матчей за «Монако», в которых забил восемь мячей.

Ранее Transfermarkt увеличил стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина с 25 до 28 млн евро.