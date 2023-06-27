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Агент Головина рассказал о влиянии непопадания в еврокубки на мотивацию игрока

«Монако» стал лишь шестым по итогам сезона.
27 июня 2023 19:58
автор: Александр Кожевников

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о непопадании клуба в еврокубки по итогам минувшего сезона.

«Сказывается ли отсутствие еврокубков на желании, мотивации Головина? У Саши всегда большая мотивация в тренировках, играх чемпионата, матчах за сборную. Мотивация у него всегда повышенная», - приводит слова Ключева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Головин провел 45 матчей за «Монако», в которых забил восемь мячей.

Ранее Transfermarkt увеличил стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина с 25 до 28 млн евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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