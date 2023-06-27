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Гонгадзе заявил, что не просил самый большой оклад в «Факеле»

Георгий покинул воронежский клуб.
27 июня 2023 20:40
автор: Александр Кожевников

Нападающий Георгий Гонгадзе опроверг информацию о том, что он требовал от «Факела» самую большую зарплаты у клубе.

«Мой контракт с «Факелом» закончился 10 июня, после стыкового матча. Переговоры велись довольно долго, мы общались с 15-го числа. Все разговоры были конфиденциальными. Ни я, ни мои представители никому не разглашали деталей.

Просил ли у «Факела» миллион? Эта информация, по всей видимости, пошла со стороны «Факела». Я никакие условия не разглашал и сейчас не буду этого делать.

Я просил не самую большую зарплату в команде, а столько же, сколько получают другие нападающие. Разве я, как лучший бомбардир, не могу на это рассчитывать?» - приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что стороны не смогли достичь договоренности об условиях сотрудничества. «Факел» не захотел продевать контракт на условиях, которые запросил футболист.

В прошлом сезоне Георгий принял участие в 28 матчах в составе «Факела», забив в них девять голов и отдав три голевые передачи.

источник: «РБ-Спорт»
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