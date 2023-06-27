Бывший наставник «Ювентуса» и «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне «Сампдория» заняла последнее место в Серии А, набрав 19 очков, и вылетела в Серию В.

Ранее сообщалось, что тренером «Сампдории» может стать экс-тренер «Фрозиноне» Фабио Гроссо, но сторонам не удалось договориться.

Предыдущим местом работы Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.