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Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории»

Контракт рассчитан на два года.
27 июня 2023 20:44
автор: Александр Кожевников

Бывший наставник «Ювентуса» и «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне «Сампдория» заняла последнее место в Серии А, набрав 19 очков, и вылетела в Серию В.

Ранее сообщалось, что тренером «Сампдории» может стать экс-тренер «Фрозиноне» Фабио Гроссо, но сторонам не удалось договориться.

Предыдущим местом работы Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

источник: ФК «Сампдория»
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