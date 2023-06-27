Гладилин объяснил, почему «Спартак» поступил правильно, продав Кофрие

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход бельгийского экс-защитника красно-белых Максимилиано Кофрие во французский «Клермон».

«Конечно, это очень правильная сделка. Иностранцев, которые не занимают лидирующих позиций в команде, нужно трудоустроить, если есть такая возможность. Так что это правильное решение», - приводит слова специалиста «Все про спорт».

Напомним, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне Кофрие уже выступал в составе французской команды на правах аренды.

Всего бельгиец провел 22 матча в футболке «Спартака», в которых не отметился результативными действиями.