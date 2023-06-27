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В «Марселе» прокомментировали слухи об интересе к Чалову

Ранее сообщалось, что в услугах Федора заинтересованы на «Велодроме».
27 июня 2023 21:33
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта опроверг информацию о том, что французский клуб интересуется российским нападающим Федором Чаловым.

«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», — приводит слова Рибалта Sport24.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 в составе красно-синих он принял участие в 41 матче, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова он стал серебряным призером РПЛ и обладателем Кубка России. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

источник: Sport24.ru
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