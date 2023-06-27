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Агент Миранчука прокомментировал информацию об интересе «Вероны» к Алексею

Речь идет о возможной аренде.
27 июня 2023 21:35
автор: Александр Кожевников

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Вероны».

«Мы сейчас не должны комментировать слухи и выдавать все в прессу. То, что сейчас пишут журналисты, мы не должны раздувать. У нас есть договоренность внутри агентства сохранять тишину», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Миранчук также находился в аренде, но в «Торино», где сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Контракт российского хавбека с «Аталантой» закончится 30 июня 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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