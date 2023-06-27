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Нигматуллин объяснил, почему руководителем российских судей снова выбрали иностранца

Поднимать уровень арбитров в РФ будет Милорад Мажич.
27 июня 2023 21:53
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московских «Локомотива» и «Спартака», а также сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение сербского специалиста Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Данного специалиста я не знаю. Как и не знаю, насколько он авторитетный, квалифицированный и сможет все наладить. Надеюсь, что, во всяком случае, он будет независимым и объективным в оценке арбитров. Будет пресекать какие-то некрасивые истории, которых было предостаточно в РПЛ. Почему снова иностранец? Российские специалисты утратили определенный кредит доверия как руководители данного аппарата», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Контракт с сербским специалистом заключен на два года с возможностью продления еще на год.

Мажич является одним из самых успешных арбитров Сербии. В его активе работа на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА в 2016 году. Он судил финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году, был признан лучшим судьей Китая.

Заместителем руководителя департамента станет Далибор Джурджевич, который будет отвечать, в том числе, за улучшение качества работы системы ВАР.

источник: Чемпионат.com
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