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Головин поделился эмоциями от возвращения в Россию: здесь мой дом

Футболист прилетел в родной город.
27 июня 2023 22:23
автор: Александр Шульгин

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился эмоциями от посещения своего родного города Калтана.

«Калтан - это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Головин провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей.

источник: Чемпионат.com
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