Головин поделился эмоциями от возвращения в Россию: здесь мой дом

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился эмоциями от посещения своего родного города Калтана.

«Калтан - это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Головин провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей.