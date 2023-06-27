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Президент «Рубина» озвучил цели команды на сезон-2023/24

Казанцы вернулись в РПЛ спустя год после вылета.
27 июня 2023 23:18
автор: Александр Шульгин

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин озвучил цели команды на предстоящий сезон.

«Мы трезво смотрим на вещи и понимаем, что наша задача - закрепиться в первой десятке таблицы. Это с учетом нашей ситуации с составом и финансами. В дальнейшем, конечно, мы хотим расти вплоть до самой вершины, но это будет крайне сложно. Премьер-Лига - это совсем другой уровень», - приводит слова Сафиуллина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, прошлый сезон казанцы провели в Первой лиги. По итогам клуб занял первое место и напрямую вернулся в РПЛ.

Вторая путевка досталась калининградской «Балтике».

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