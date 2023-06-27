Агент Оздоева подтвердил интерес ПАОКа к игроку

Агент российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева высказался относительно потенциального перехода игрока в греческий ПАОК.

«Это правда, есть такая ситуация. Не знаю, как закончится, но такая ситуация на самом деле есть. Клубы должны о чем-то поговорить и к чему-то прийти. Если они договорятся, то уже слово за нами, не бежим вперед паровоза», - приводит слова Гаргаева Metaratings.

В минувшем сезоне Оздоев провел 34 матча, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Отметим, что контракт 30-летнего футболиста с турецким клубом действует до конца июня 2024 года