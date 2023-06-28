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Сборная Грузии с футболистами «Динамо» вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы

Турнир для нее домашний.
28 июня 2023 08:27
автор: Максим Скороходов

Сборная Грузии, сыграв вничью с Нидерландами со счетом 1:1 в последнем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы, вышла в плей-офф турнира.

Отметим, что грузинские футболисты набрали 5 очков и заняли первое место в группе А, вместе с ним борьбу продолжит сборная Португалии (4 очка), нидерландцы с тремя очками остались третьими, а замкнула квартет команда Бельгии (2 очка).

Напомним, что за сборную Грузии выступают два футболиста «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.

источник: «Советский спорт»
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