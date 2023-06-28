Известны детали возможного контракта Онаны с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Интера» Андре Онана может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Николо Скира, 27-летним футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Клуб АПЛ сделал предложение «Интеру».

Руководство хочет продать Онану за 45-50 миллионов евро . «Манчестер Юнайтед» сформировал соглашение до 2028-го года с зарплатой в шесть миллионов евро.

Добавим, что Андре выступает за «Интер» с 1 июля 2022 года, подписав с клубом пятилетний контракт.