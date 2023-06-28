ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Аль-Хиляль» предложил полузащитнику «ПСЖ» Верратти многомиллионный контракт

Футболист выступает за клуб из Парижа с июля 2012 года
28 июня 2023 09:24
автор: Александр Поволоцкий

«Аль-Хиляль» ведет переговоры по переходу итальянского хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Николо Скира, саудовский клуб предложил 30-летнему футболисту контракт до 2026 года. Зарплата Вератти составит 25 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что Марко был обижен на фанатов «ПСЖ», которые на своих акциях выступили против некоторых футболистов.

В минувшем сезоне итальянец сделал одну голевую передачу в 38 играх во всех турнирах.

источник: «Советский спорт»
Известны детали возможного контракта Онаны с «Манчестер Юнайтед»
Стоимость футболиста оценивается в 35 млн евро.
28.06.2023 09:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Мбаппе
«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Мбаппе
«Красные» готовы заплатить сумасшедшую сумму «ПСЖ».
28.06.2023 08:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Реала» Вальверде может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
Полузащитник «Реала» Вальверде может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 млн евро.
28.06.2023 08:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Грузии с футболистами «Динамо» вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы
Турнир для нее домашний.
28.06.2023 08:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент Франции Макрон сделал выбор между Месси и Роналду
Главный вопрос современного футбола.
28.06.2023 08:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Оздоева подтвердил интерес ПАОКа к игроку
Магомед может перебраться в Грецию.
27.06.2023 23:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент «Рубина» озвучил цели команды на сезон-2023/24
Казанцы вернулись в РПЛ спустя год после вылета.
27.06.2023 23:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Факел» сделал запрос в «Рубин» по аренде полузащитника Безрукова
Футболист провел прошлый сезон в Первой лиге.
27.06.2023 22:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Головин поделился эмоциями от возвращения в Россию: здесь мой дом
Головин поделился эмоциями от возвращения в Россию: здесь мой дом
Футболист прилетел в родной город.
27.06.2023 22:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.