«Аль-Хиляль» предложил полузащитнику «ПСЖ» Верратти многомиллионный контракт

«Аль-Хиляль» ведет переговоры по переходу итальянского хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Николо Скира, саудовский клуб предложил 30-летнему футболисту контракт до 2026 года. Зарплата Вератти составит 25 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что Марко был обижен на фанатов «ПСЖ», которые на своих акциях выступили против некоторых футболистов.

В минувшем сезоне итальянец сделал одну голевую передачу в 38 играх во всех турнирах.