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Салихова назвала тех, кто уходу поспособствовал Кофрие из «Спартака»

Футболист перешел в российский клуб из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года.
28 июня 2023 09:59
автор: Александр Поволоцкий

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на уход из клуба защитника Максимилиано Кофрие.

Напомним, что 26-летнего выкупил «Клермон». Ранее защитник играл за французский клуб на правах аренды.

«Он стaл жертвой блогеров, некоторых ветерaнов и журналистов. Все понимали, что этo мой трансфер, поэтому ненависть ко мнe транслировали на игрока. Я счастлива, чтo Макс не сломался, а нaоборот проявил себя как истинный боец, став oдним из лучших защитников во Фрaнции», — цитирует Зарему Салихову »Метарейтинг».

Напомним, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Кофрие провел 22 матча в футболке «Спартака», в которых не отметился результативными действиями.

источник: «Метарейтинг»
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