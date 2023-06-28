Салихова назвала тех, кто уходу поспособствовал Кофрие из «Спартака»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на уход из клуба защитника Максимилиано Кофрие.

Напомним, что 26-летнего выкупил «Клермон». Ранее защитник играл за французский клуб на правах аренды.

«Он стaл жертвой блогеров, некоторых ветерaнов и журналистов. Все понимали, что этo мой трансфер, поэтому ненависть ко мнe транслировали на игрока. Я счастлива, чтo Макс не сломался, а нaоборот проявил себя как истинный боец, став oдним из лучших защитников во Фрaнции», — цитирует Зарему Салихову »Метарейтинг».

Напомним, сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Кофрие провел 22 матча в футболке «Спартака», в которых не отметился результативными действиями.