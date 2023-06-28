Семак назвал пятерку лучших молодых игроков РПЛ, в ней не оказалось Сперцяна и Захаряна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал пять лучших молодых игроков РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Первые два места Семак отдал игрокам своей команды Роберту Ренану и Густаво Мантуану соответственно, поставив на третью позицию Сергея Пиняева из «Локомотива».

На четвертой строчке рейтинга расположился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, а на пятой - нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Добавим, что Ренан стал игроком «Зенита» 10 января, с тех пор он провел за сине-бело-голубых десять матчей и не отличился результативными действиями.