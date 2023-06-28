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Гончаренко назвал пять лучших молодых игроков сезона в РПЛ

Специалист не упомянул игроков «Урала» и ЦСКА, в которых работал.
28 июня 2023 10:15
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко определился со списком из пяти лучших молодых игроков РПЛ в минувшем сезоне.

Как сообщает «Чемпионат», на первое место специалист поставил хавбека Сергея Пиняева, представляющего «Локомотив». Второе место досталось нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Третье место по версии Гончаренко занял защитник »Спартака» Руслан Литвинов. На четвертой строчке располагается Никита Кривцов («Краснодар»), на пятой - Андрей Лангович («Ростов»).

Напомним, что в сезоне-2021/2022 голосование тренеров и капитанов выиграл нападающий Гамид Агаларов из «Уфы».

источник: Чемпионат.com
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