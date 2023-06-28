Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии капитанов и тренеров команд

Полузащитник Сергей Пиняев признан лучшим футболистом РПЛ не старше 21 года по мнению тренеров и капитанов команд, сообщает «Чемпионат».

В ходе голосования Пиняев набрал 90 баллов.

Второе и третье место заняли нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Оба футболиста набрали по 71 баллу, но форвард бело-голубых оказался выше, так как чаще попадал в тройку лучших у участников голосования.

Напомним, что первую часть прошлого сезона Пеняев провел в «Крыльях Советов», а в зимнее трансферное окно перешел в «Локомотив», всего в РПЛ-2022/23 18-летний футболист сыграл 20 матчей и забил пять голов.