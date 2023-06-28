Стало известно, как тренер «Локомотива» голосовал на премии лучшего молодого футболиста РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Также в пятерку лучших по мнению наставника «железнодорожников» попали опорник «Локомотива» Артем Карпукас, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, защитник «Ростова» Александр Сильянова и хавбек «Спартака» Руслан Литвинов, занявшие места со 2 по 5 в рейтинге Галактионова.

Напомним, что победителем премии по результатам голосований тренеров и капитанов клубов РПЛ стал Пиняев, второе место занял Тюкавин, а третье - Литвинов.

Первую часть прошлого сезона Пеняев провел в «Крыльях Советов», а в зимнее трансферное окно перешел в «Локомотив», всего в РПЛ-2022/23 18-летний футболист сыграл 20 матчей и забил пять голов.