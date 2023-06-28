Президент «Урала» Иванов высказался о будущем полузащитника Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем хавбека команды Олега Шатова.

Отметим, что 32-летний футболист почти полностью пропустил минувший чемпионат РПЛ из-за травмы. Последний раз Шатов выходил на поле в ноябре прошлого года.

«Для нас у него всегда открытый контракт. Если Шатов почувствует, что сможет играть, то придет и скажет: «Григорич, все, готов. Буду тренироваться». Если решит заканчивать — тоже его выбор», — приводит Sport24 слова Иванова.

В составе «Зенита» Шатов стал трехкратным чемпионом России (2015, 2019, 2020).