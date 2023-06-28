Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о перспективах трансфера Зиньковского

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что не видит смысла вообще обсуждать вопрос перехода футболиста столичного «Спартака» Антона Зиньковского в стане железнодорожников.

«Мне не очень корректно говорить об игроке другого клуба. Спортивный отдел работает над шорт-листом. Возможно, Антон в нем и есть. Бессмысленно говорить о перспективах игроков, которые находятся в других клубах», - сказал Галактионов журналистам.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» работает над переходом 27-летнего полузащитника «Спартака».

В прошедшем сезоне Зиньковский провел в составе «Спартака» 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.