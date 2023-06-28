Президент федерации футбола Ганы рассказал о вероятности товарищеского матча со сборной России

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что национальная команда не планирует в ближайшее время проводить товарищеских игр со сборной России.

«Мы сотрудничаем с РФС, но на данный момент наша Федерация не ведет переговоров на тему проведения товарищеского матча Ганы и России в сентябре. Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом — будет видно», — цитирует Окрару Sport24.

Ранее глава футбольной федерации африканской страны отмечал, что не против организации такого матча в Гане. Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

В истории сборные России и Ганы играли лишь однажды. В сентября 2016 года в Москве российская команда победила гостей со счетом 1:0