«Динамо» может купить защитника сборной Ганы

Защитник сборной Ганы и французского «Амьена» Николас Опоку модет перейти в московское «Динамо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, услуги центрального защитника предложил его агент Секу Траоре.

«Николас очень способный футболист, который играл в Серии А и Лиге 1. У него остался год по контракту с Амьеном. У нас уже есть предложение от клуба Лиги 1, но Динамо — хороший клуб для продолжения карьеры», - приводит Карпов слова агента.

В прошлом сезоне Опоку провел 34 матча за Амьен в Лиге 2, также на его счету один матч в Кубке Франции. За сборную Ганы Опоку провел 13 матчей и забил один гол.

Трансферная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.