ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Главный тренер «Локомотива» Галактионов выразил отношение к участию Дзюбы в шоу

В минувшем сезоне футболист провел 11 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
28 июня 2023 13:19
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не планирует запрещать нападающему Артему Дзюбе принимать участие в шоу‑проектах.

Отметим, что является ведущим на Youtube-канале «Коммент.Шоу» вместе с экс-наставником сборной России.

«Дзюбa и его шоу? Мы проговорили с ним эти моменты. Кaсательно медийности человек сaм принимает решения. Но мы проговорили нeсколько моментов, чтоб было всe достаточно цензурно. Мы отнoсимся с понимaнием», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Добавим, что в конце мая Дзюба подписал новый контракт с »Локомотивом» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

источник: Чемпионат.com
Бронзовый призер Медиалиги сыграет в Кубке России
Команда получила wild card для участия в турнире.
28.06.2023 14:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Московское «Динамо» собирается предложить Захаряну долгосрочный контракт
Текущее соглашение заканчивается через год.
28.06.2023 14:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Баварии» Мане впервые рассказал о драке с одноклубником Сане
Инцидент прошел в апреле после разгромного поражения немецкого клуба в Лиге чемпионов.
28.06.2023 13:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мостовой раскритиковал назначение Мажича главой судейского департамента РФС
Экс-футболист «Спартака» не верит в улучшение качества судейства.
28.06.2023 13:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Динамо» может купить защитника сборной Ганы
25-летний футболист выступает во французской Лиге 2.
28.06.2023 13:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент федерации футбола Ганы рассказал о вероятности товарищеского матча со сборной России
Президент федерации футбола Ганы рассказал о вероятности товарищеского матча со сборной России
Предполагалось, что такой матч может быть организован осенью.
28.06.2023 13:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
Президент «Урала» Иванов высказался о будущем полузащитника Шатова
Контракт с футболистом истекает в конце июня.
28.06.2023 13:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о перспективах трансфера Зиньковского
В минувшем сезоне на счету футболиста три гола.
28.06.2023 12:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стало известно, как тренер «Локомотива» голосовал на премии лучшего молодого футболиста РПЛ
Обладателем награды стал футболист команды Галактионова.
28.06.2023 12:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.