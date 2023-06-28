Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не планирует запрещать нападающему Артему Дзюбе принимать участие в шоу‑проектах.

Отметим, что является ведущим на Youtube-канале «Коммент.Шоу» вместе с экс-наставником сборной России.

«Дзюбa и его шоу? Мы проговорили с ним эти моменты. Кaсательно медийности человек сaм принимает решения. Но мы проговорили нeсколько моментов, чтоб было всe достаточно цензурно. Мы отнoсимся с понимaнием», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Добавим, что в конце мая Дзюба подписал новый контракт с »Локомотивом» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.