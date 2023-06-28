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Мостовой раскритиковал назначение Мажича главой судейского департамента РФС

Экс-футболист «Спартака» не верит в улучшение качества судейства.
28 июня 2023 13:36
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал назначение сербского арбитра Милорада Мажича главой судейского департамента Российского футбольного союза.

«Какая разница, какой паспорт у тебя, правила одинаковые, мяч круглый, ворота одного и того же размера. До него поменяли уже человек десять. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Как ошибались люди, так и будут ошибаться. С введением VAR ошибок стало только больше. Основная проблема судейства в том, что 90 с лишним процентов не играли в футбол на высоком уровне. Какая разница, кто в руководстве сидит. Что он там придумает, в шутку говорю, голубую или розовую карточку?» - цитирует Мостового РИА Новости. .

Во вторник РФС объявил о назначении Мажича, его заместителем стал также представитель Сербии Далибор Джурджевич.

источник: «РИА Новости»
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