Мостовой раскритиковал назначение Мажича главой судейского департамента РФС

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал назначение сербского арбитра Милорада Мажича главой судейского департамента Российского футбольного союза.

«Какая разница, какой паспорт у тебя, правила одинаковые, мяч круглый, ворота одного и того же размера. До него поменяли уже человек десять. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Как ошибались люди, так и будут ошибаться. С введением VAR ошибок стало только больше. Основная проблема судейства в том, что 90 с лишним процентов не играли в футбол на высоком уровне. Какая разница, кто в руководстве сидит. Что он там придумает, в шутку говорю, голубую или розовую карточку?» - цитирует Мостового РИА Новости. .

Во вторник РФС объявил о назначении Мажича, его заместителем стал также представитель Сербии Далибор Джурджевич.